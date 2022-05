Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi…

- ”85% din aprovizionarea noastra cu gaze provine din Rusia, iar 65% din aprovizionarea cu petrol provine din Rusia. De ce? Pentru ca acest lucru este determinat de infrastructura. Nu este pentru distractie, nu am ales situatia aceasta”, a declarat Peter Szijjarto, pentru CNN. El a mai spus ca nu exista…

- Comisia Europeana a spus ca companiile europene vor trebui sa indeplineasca cerinte suplimentare, cum ar fi o declaratie ca obligatiile lor contractuale sunt indeplinite odata ce au depus valute nerusesti pentru gazele rusesti. ”Toate contactele cu cumparatorii de gaze au fost facute prin Gazprom, asa…

- Urmatoarele sanctiuni ale Uniunii Europene ce vor fi impuse Rusiei vor viza bancile si in special Sberbank, cea mai mare banca a Rusiei, precum si petrolul, a declarat, intr-un interviu pentru Bild am Sonntag, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit Agerpres . Publicatia…

- Cancelarul austriac spune ca i-a cerut lui Vladimir Putin sa puna capat razboiului din Ucraina, fiindca „in razboi exista doar pierzatori de ambele parți”, potrivit Reuters.Potrivit presei austriece, intalnirea a durat 90 de minute și a avut loc la reședința oficiala a lui Putin de la Novo-Ogaryovo,…

- Invadarea Ucrainei, pe care presedintele rus Vladimir Putin o numeste "operatiune militara speciala" pentru "demilitarizarea" si "denazificarea" tarii vecine, a alimentat temerile privind securitatea in statele situate pe flancul estic al NATO, noteaza agentia de presa britanica.Alianta a raspuns prin…

- Comisia Europeana a propus vineri ca refugiatii ucraineni sa isi poata converti hrivnele in euro, pana la un plafon maxim de 300 de euro pentru fiecare persoana, in cadrul masurilor de asistenta umanitara destinate milioanelor de refugiati ucraineni care au fugit din calea razboiului, transmite Reuters.…