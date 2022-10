”Acest lucru da, sadar, o suma globala de 18 miliarde (de euro) anul viitor (…), un flux de venituri previzibile, stabile si fiabile”, a anuntat von der Leyen intr-o conferinta de presa, la Bruxelles. ”Noi i-am insarcinat pe ministrii Finatelor sa dezvolte mecanismul adecvat”, a anuntat presedinta Comisiei.The post Uniunea Europeana aloca Ucrainei un ajutor in valoare de de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, in total 18 miliarde de euro, pentru a o sustine in razboiul impotriva Rusiei, anunta Ursula von der Leyen, dupa summitul Celor 27 first appeared on Money .