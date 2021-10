Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a oferit Regatului Unit, miercuri, un pachet de masuri menit sa relaxeze regimul comercial al bunurilor care trec din Marea Britanie in Irlanda de Nord, relateaza Reuters. In ciuda incercarilor de a detensiona situația, este puțin probabil ca masurile sa fie suficiente pentru Regatul…

- Premierul Boris Johnson a declarat sambata ca va examina normele privind imigratia si nu va exclude eliberarea mai multor vize temporare in efortul de a contribuit la reducerea deficitului de soferi de camioane (si cisterne), care a generat penuria de combustibil care se inregistreaza in prezent in…

- Liderul unionistilor nord-irlandezi, Jeffrey Donaldson, a amenintat joi ca va parasi executivul local de la Belfast in urmatoarele saptamani daca dispozitiile vamale post-Brexit in Irlanda de Nord nu vor fi renegociate, informeaza Reuters, AFP si DPA. Inaintea unei intrevederi cu vicepresedintele…

- Soarta Irlandei de Nord care face parte din Marea Britanie a fost cea mai controversata problema in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana, finalizata pe 31 decembrie, si a continuat sa provoace frictiuni. Pentru a evita impunerea unei granite dure pe insula Irlanda, Marea Britanie…

