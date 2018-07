Stiri pe aceeasi tema

- Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar deocamdata daca…

- Liderii statelor din Uniunea Europeana au reusit sa ajunga vineri dimineata, dupa negocieri intense, la un acord privind migratia care prevede ca statele blocului comunitar sa instituie in mod voluntar pe teritoriul lor 'centre controlate' pentru migrantii salvati pe mare, explorand in acelasi…

- Marocul respinge conceptul de centre de primire a migrantilor in afara Uniunii Europene avut in vedere de Bruxelles pentru a externaliza gestionarea fluxurilor de migranti in exteriorul granitelor sale, a declarat joi seful diplomatiei marocane, Nasser Bourita, relateaza AFP. "Marocul…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Liderii mai multor state membre ale Uniunii Europene au inceput duminica dupa-amiaza un mini-summit informal, in incercarea de a ajunge la un numitor comun inaintea Consiliului European de saptamana viitoare, in care cei 28 vor incerca sa clarifice situatia migrantilor care sosesc in Europa pe Marea…

- Liderii statelor europene care se vor reuni, duminica, intr-un mini-summit la Bruxelles se vor angaja sa intensifice eforturile pentru reducerea migratiei ilegale in Uniunea Europeana si restrictionarea circulatiei solicitantilor de azil, se arata in proiectul declaratiei comune trimis miercuri capitalelor…

- Aproximativ 3,5 milioane de romani traiesc in strainatate, iar principalele spații de destinație sunt Italia, Spania, Germania și Marea Britanie, a declarat, vineri, Cristina Dobre, președintele Fundației Lufkin pentru Antreprenoriat și Migrație (FLAME), la conferința ”Migrația și antreprenoriatul –…

- Marocul a rupt relatiile sale diplomatice cu Iranul, acuzand aceasta tara ca a facilitat livrarea de arme Frontului Polisario prin intermediul aliatului sau Hezbollahul libanez, informeaza AFP. Intr-o conferinta de presa sustinuta marti la Rabat, ministrul marocan al Afacerilor Externe,…