Unitățile de învățământ din Petroșani, dotate cu ajutorul fondurilor europene Municipalitatea Petroșani demareaza o licitație pentru achiziționarea de echipamente IT și software destinate unitaților de invațamant și unitaților conexe din Municipiul Petroșani in cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe din municipiul Petroșani”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Valoarea totala a contractului de lucrari este de 5.592.795 lei și este destinata achiziționarii urmatoarelor loturi de echipamente și anume, Display interactiv… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

