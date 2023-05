Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Ungheni a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de CSM Unirea Alba Iulia, in ultima etapa a fazei play-off din Liga a 3-a de fotbal, Seria a 9-a. In ciuda acestui eșec, echipa din Ungheni a ramas pe locul secund in clasament, cu 42 puncte și va merge la barajul […] Articolul…

- Vineri seara s-a jucat ultima etapa din play-out-ul primei ligi la fotbal. FC Arges a invins acasa cu 3-0 pe Petrolul, Chindia Targoviste a remizat, 2-2, cu FC Voluntari, iar UTA a remizat, de asemenea, cu FCU Craiova (Mititelu). In urma acestor rezultate, Chindia a retrogradat, alaturi de CS Mioveni,…

- Miercuri, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni, batalia decisiva! Deplasari pentru Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia Etapa intermediara cu miza pentru conjudețene in Seria 9, miercuri de la ora 18.00 (astazi joaca CS Ocna Mureș cu Avantul Reghin). O confruntare extrem de importanta in calculele…

- Formațiile noastre au jucat vineri, 21 aprilie, in etapa a patra din play-out-ul Ligii a III-a de fotbal, in meciurile: AFC Odorheiu Secuiesc – Kids Tampa Brașov 2-0, CS Paulești – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 4-2 și KSE Targu Secuiesc – Olimpic Zarnești 0-0 (in seria a 5-a); Avantul Reghin – Viitorul…

- Unirea Ungheni a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, pe CSM Unirea Alba Iulia, intr-un meci din cea de-a 3-a etapa a fazei play-off a Ligii a III-a de fotbal, seria a 9-a. Golurile au fost marcate de Astafei (min.66 și 68) și Codrea (min.83). In celalalt joc din play-off, Corvinul Hunedoara…

- Formațiile mureșene au programate, vineri, 14 aprilie, noi jocuri in Liga a 3-a de fotbal. In cea de-a 3-a etapa a fazei play-off, grupa locurilor I-IV, Unirea Ungheni va intalni, pe teren propriu, de la ora 17.00, pe CSM Unirea Alba Iulia. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul secund, cu 35 puncte,…

- In Liga a 3-a de fotbal, sambata, 25 martie, este programata ultima etapa din sezonul regulat. In seria a 9-a, Avantul Reghin va intalni, de la ora 15.00, pe teren propriu, pe Unirea Ungheni, in derby-ul județului Mureș. In partida tur dintre cele doua echipe, disputata la 22 octombrie anul trecut,…

- Dupa o pauza de mai bine de 3 luni, seria a 9-a din Liga III, in care se afla 4 formații din județul Alba, se reia cu ultimele 3 etape din sezonul regular. Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia și Universitatea Alba Iulia inca lupta pentru accederea in play-off, in timp ce CS Ocna Mureș este pe ultima…