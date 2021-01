Stiri pe aceeasi tema

- De peste 10 ani, prima manifestare care are loc la Muzeul de Arta „Ion Irimescu" din municipiul Falticeni, odata cu inceperea anului nou, este Ziua Culturii Nationale, pe care o sarbatorim pe 15 ianuarie.Vineri, 15 ianuarie, cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Culturii, precum si a ...

- Peste 5.000 de persoane din penitenciare au votat, duminica, Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunțand ca procesul de votare s-a finalizat. „Ca urmare a dispunerii tuturor masurilor organizatorice necesare pentru asigurarea desfasurarii in condiții optime a procesului de vot in cadrul…

- Onor si aplauze si pentru eroii din linia I din spitalele prahovene Nicoleta Dumitrescu Manifestarile organizate ieri, la Ploiești, in fața Catedralei ”Sf. Ioan Botezatorul”, de la ora 12.00 la ora 12.35- interval orar in care in toata țara au avut loc, in același timp, acțiuni dedicate zilei de…

- In fiecare an, la data de 19 noiembrie, in peste 80 de state, este sarbatorita Ziua Internaționala a Barbatului. Chiar daca nu este atit te cunoscut acest eveniment in R. Moldova, barbații noștri sint bucuroși sa fie felicitați și surprinși placut. Inaugurata in 1999 in Trinidad si Tobago, Ziua Internaționala…

- Analizorul de poluare de la Targu Jiu s-a defectat și a fost trimis la reparat. Timp de doua zile analizorul de la echipamentul instalat in centrul orașului a inregistrat depașiri la pulberile in suspensie. Agenția pentru Protecția Mediului(APM) Gorj a efectuat analize prin metoda gravimetrica și a…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a anunțat miercuri ca 4.265 de unitați de invațamant sunt incluse in scenariul roșu de funcționare, numar cu peste 200 mai mare decat cel de marți. Potrivit unui comunicat al MEC, 4.265 de unitați de invațamant funcționeaza in scenariul 3 sau roșu, care presupune…

- EXIT POLL Alegeri parlamentare 2020. Pe 15 octombrie, a fost acreditat si Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS. Cele doua institute au realizat sondaje si pentru alegerile locale 2020, iar estimarile in cazul Bucurestiului au fost diferite fata de rezultate. CURS-Avangarde au…