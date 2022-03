Stiri pe aceeasi tema

- 27 martie: Sarbatoarea Unirii Basarabiei cu Romania, marcata la Alba Iulia. PROGRAMUL evenimentelor 27 martie: Sarbatoarea Unirii Basarabiei cu Romania, marcata la Alba Iulia. PROGRAMUL evenimentelor In cursul zilei de duminica, 27 martie, Primaria Municipiului Alba Iulia organizeaza o manifestație…

- Angajații termocentralelor Craiova II, Ișalnița și Turceni au ieșit la protest, astazi, in Piața „Mihai Viteazul“ din Craiova.Aceștia au cerut recunoașterea și aplicarea in totalitate a Legii 197/2021, privind varsta standard de pensionare. 20 de ani de munca nu au fost luați in calcul Cu aproape trei…

- Baroul Prahova va marca vineri, 11 martie 2022, implinirea a 150 de ani de cand, cel putin scriptic, se poate spune ca exista o istorie a avocaturii prahovene. Scriptic, fiindca, potrivit doamnei avocat Maria Emanuela Antonescu – Decan al Baroului Prahova, „mergand pe firul timpului si cercetand putinele…

- In conformitate cu O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea și desfașurarea recensamantului populației și locuințelor din Romania in anul 2021 aprobata cu modificari și completari prin Legea 178/2020, cu modificarile și completarile ulterioare, aduce la cunoștința cetațenilor urmatoarele informații:…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza agenții economici cu privire la faptul ca cetațenii ucraineni care doresc sa se angajeze pe teritoriul țarii noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioada de maximum 9 luni intr-un an calendaristic, potrivit Legii nr. 200/2020…

- Moscova nu crede in lacrimi. Le provoaca! Alba Iulia, pe de alta parte, este gata sa ștearga lacrimile și sa aline, intrucatva, durerea fraților ucraineni. In cursul acestei dimineți (n.r. vineri dimineața)am transmis o adresa oficiala Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, prin care ne angajam…

- Proiectul de buget pentru anul 2022 care a fost pus in dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor prevedea o alocare de 750 de milioane de lei pentru salarizarea personalului lacașurilor de cult. Alfa ce salariu are un preot dar și Patriarhul și vei constata ca intre cele doua remunerații exista o…

- Greva de avertisment a personalului din invatamant Realizator: Nicoleta Turcu - Personalul din învatamânt a fost astazi în greva de avertisment. Timp de doua ore, de la 11:00 la 13:00, profesorii sindicalisti nu au facut niciun fel de activitate didactica, dar si-au supravegheat…