Unii părinți vând pe internet testele de salivă primite de la școală Elevii vor fi testați in sfarșit, dupa aproape trei luni de cand a inceput școala. Procedura nu e insa obligatorie, iar scolile au cedat responsabilitatea parinților. Aceștia in schimb, au preferat sa le vanda pe internet, in loc sa-și testeze copiii. Majoritatea școlilor au optat ca testarea sa fie facuta acasa, de parinți, de doua ori pe saptamana. Unele școli vor sa afle rezultatul doar daca este pozitiv, altele au cerut toate rezultatele, iar altele au solicitat parinților sa treaca și data pe testul respectiv, pentru a se asigura ca rezultatul nu va fi trimis de doua ori. Pentru ca testarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

