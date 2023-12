Stiri pe aceeasi tema

- Trupele grupului centru al armatei ruse ar fi respins un atac al trupelor ucrainene și le-au capturat o poziție fortificata in direcția Krasnoliman, potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii,

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Armata țarii conduse de Volodimir Zelenski a susținut vineri, 17 noiembrie, ca a facut mai multe „acțiuni reușite” pe malul stang al fluviului Nipru, zona ocupata de Rusia și ca inamicul a suferit pierderi importante, a relatat AFP, preluata de news.ro.Linia frontului este delimitata de fluviul Nipru.…

- Oficialii ucraineni au anuntat ca 4,9 milioane de persoane stramutate in interiorul tarii (IDP), dintre care 3,6 milioane au primit statutul de IDP dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina in februarie 2022, potrivit Ukrinform, citat de news.ro.Irina Verescuk, ministrul ucrainean al Reintegrarii…

- Cel puțin un mort la Marea Neagra, dupa ce o racheta a lovit un vapor civil / Ucraina acuza Rusia pentru atacArmata ucraineana susține ca o racheta ruseasca a lovit un vas civil, care naviga sub drapel liberian in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania. O persoana si-a pierdut viata, potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se plange de lipsurile din apararea aeriana a tarii sale si de suprematia fortelor armate ruse, informeaza luni dpa, scrie AGERPRES."Rusia controleaza cerul", a declarat Zelenski, trecand de la ucraineana la engleza, intr-un interviu acordat duminica postului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a asigurat ca Rusia se retrage "treptat" din Crimeea datorita acțiunilor Forțelor Armate ucrainene, in ciuda faptului ca Moscova a creat "iluzia unei dominații de netrecut" in peninsula ocupata de trupele ruse din 2014, conform 20 Minutos, scrie Rador Radio…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a inlocuit pe comandantul Forțelor de Aparare Teritoriala ale Ucrainei, care au jucat un rol important in fața acțiunilor ostile ale Rusiei, informeaza și Hotnews . Un ordin prezidențial publicat luni, 9 octombrie, a anunțat numirea generalului-maior Anatoliy…