Stiri pe aceeasi tema

- Principalele declarații:Sunt bani de pensii?Daca toate calculele Ministerului Muncii sunt incheiate, cu siguranța in luna septembrie se va intampla acest lucru. Anul viitor vor fi bani pentru plata pensiilor?Odata intrate in plata, nu se pune problema sa nu fie achitate, nu cred ca mai putem vorbi de…

- (P) Calatorie fara probleme: cum sa-ți pastrezi acumulatorul auto la nivel optim Cand pornim intr-o calatorie, ultimul lucru pe care il dorim este sa ramanem in pana in mijlocul drumului. Un acumulator auto sanatos este cheia pentru o calatorie fara probleme. In acest ghid, vom explora pașii esențiali…

- Pensionarea la momentul actual reprezinta, in Romania, subiect declanșator de controverse. Mulți așteapta recalcularea veniturilor primite din partea statului lunar pentru activitatea desfașurata pe piața muncii, inainte de pensionare, cu speranța ca vor fi rasplatiți așa cum se cuvine. Cați pensionari…

- Pensionare fara penalizari, dupa doar 12 ani de munca. Cine sunt romanii care vor putea ieși mai repede la pensie Pensionare fara penalizari, dupa doar 12 ani de munca. O anumita categorie de romani va putea ieși la pensie mai repede cu aproape 12 ani, in aceleași condiții cu limita de varsta. Este…

- Sa faci sport este important, dar este important și sa știi cum sa alegi hainele de sport pe care sa le porți. Iți povestim noi despre asta! Atunci cand (re)incepem rutina noastra sportiva, incercam intotdeauna sa alegem cea mai confortabila și potrivita imbracaminte sportiva, astfel incat sa ne putem…

- „In momentul de fața e un proces pe care il derulam cu Ministerul Muncii, 90 la suta dintre dosarele de pensie sunt digitalizate, au ramas doar cele care au anomalii și complicații foarte mari.Vom putea accesa acest serviciu direct pe telefonul omului pentru a vedea cat a contribuit și sa verifice daca…

- SAAF , companie aflata in subordinea Transporturilor, are performanțe incredibile din punct de vedere economic. Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., companie aflata in portofoliul lui Sorin Grindeanu, va incheia anul 2023 cu 4 angajați, cu 2 mai puțin ca in 2022, și va raporta…

- In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1089/2023 a fost publicata Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care va intra in vigoare la 1 septembrie 2024, cu excepția urmatoarelor articole ce vor intra in vigoare chiar de la 1 ianuarie anul viitor, dupa cum ne informeaza Aida Ionela Enache,…