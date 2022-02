UniCredit nu e interesat să cumpere banca italiană de investiții Mediobanca Directorul general al UniCredit SpA, Andrea Orcel, a dezmintit speculatiile conform carora al doilea grup bancar italian ar putea fi interesat de banca de investitii Mediobanca din Italia, transmite Reuters. Exista optiuni mai bune pentru UniCredit in privinta fuziunilor si achizitiilor (M&A), a declarat Orcel la un eveniment organizat de Reuters. O posibila alianta cu Mediobanca este un zvon care apare periodic in cercurile financiare, dupa sosirea lui Orcel la UniCredit, cu aproape un an in urma. “Exista o multime de speculatii privind o serie de tranzactii in Italia”, a raspuns seful UniCredit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

