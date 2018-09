Stiri pe aceeasi tema

- Mediul online este in continua crestere in Romania, iar oportunitatile de afaceri in aceasta nisa au inceput sa fie incredibile in ultimii ani. Toata lumea e online, daca ne referim la statisticile oficiale. Peste 90% din oamenii din Romania sunt conectati la internet. Internetul a ajuns sa reprezinte…

- Startup-ul Branch, care ajuta brandurile sa creeze legaturi intre site-uri web și aplicații mobile, cofondat de Madalina Seghete, va intra in clubul unicornilor. Branch a autorizat vanzarea unor acțiuni in valoare de 129 de milioane de dolari, ceea ce va ajuta startup-ul sa ajunga la o evaluare de 1…

- Potrivit directorului Aeroportului International Cluj, David Ciceo, pâna la finalului anului, numarul pasagerilor s-ar putea apropia de pragul de 3 milioane. “La sfârsitul anului ne apropiem de un prag important de 3 milioane de pasageri. Este posibil însa ca acest prag sa…

- SAP.iO Foundry și Lufthansa Innovation Hub lanseaza Aviation Blockchain Challenge, o competiție de idei pentru soluții bazate pe blockchain, care sa optimizeze experiența calatorilor și sa transforme procesele, lanțurile de aprovizionare și fluxurile de mentenanța in operațiuni mai fluente și mai bine…

- „Online-ul este mai ieftin, dar nu este aproape gratis, asa cum s-a vehiculat multa vreme. Partea buna este ca nu mai e nevoie sa folosesti multe resurse la inceput pentru a avea rezultate.” Ciprian Susanu, consultant in marketing digital cu o experienta de peste 13 ani, spune ca…

- Proces natural, transpiratia este necesara pentru reglarea temperaturii corporale atunci cand ne expunem la temperaturi ridicate. Mirosul neplacut al acesteia este dat de contactul transpiratiei cu bacteriile aflate pe piele. Antiperspirantele, recomandate in combaterea transpiratiei, blocheaza canalele…

- Miercuri, 4 iulie, de la ora 09, la sala Seneca din Hotel Ramada, Constanta, energynomics.ro organizeaza al patrulea eveniment din acest an, in seria dedicata Eficientei Energetice: "Inovatie si solutii verificate pentru eficienta energetica", in cadrul campaniei energynomics.ro ldquo;Eficienta energetica…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters.''Tendintele agresive ale…