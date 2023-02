Stiri pe aceeasi tema

- UNICEF a atras atenția marți, 14 februarie, ca zeci de mii de familii traiesc sub cerul liber, iar „un numar tot mai mare de copii care sufera de hipotermie si de infectii respiratorii”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Potrivit UNICEF, peste 7 milioane de copii sunt afectati de cutremurele devastatoare…

- Peste șapte milioane de copii sunt afectati de cutremurele devastatoare care au lovit Turcia si Siria pe 6 februarie, a anunțat marti Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), relateaza AFP.

- Aproape 26 de milioane de persoane ar fi fost afectate de seismele care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, unde zeci de unitati medicale au fost avariate, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un apel la strangere de fonduri, potrivit AFP.

- Sase camioane cu ajutoare din partea Natiunilor Unite sunt asteptate sa soseasca joi in nord-vestul Siriei, in sprijinul unora dintre cele mai vulnerabile persoane afectate de cutremurele majore din 6 februarie cu epicentrul in Turcia, transmite dpa. 90% din locuitorii sirieni erau deja dependenti de…

- Cele doua cutremure puternice care au zguduit luni sudul Turciei si nordul Siriei vecine s-au produs intr-o regiune ce gazduieste milioane de refugiati care se aflau deja intr-o situatie dificila, relateaza marti AFP. ‘Nu stim numarul exact de refugiati afectati si este posibil sa nu stim mai devreme…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP. In…

- Cele doua seisme puternice care au zguduit luni, 6 februarie, sudul Turciei si nordul Siriei, și care au dus la prabusirea a zeci de cladiri, s-ar fi putut solda cu moartea a mii de copii in cele doua tari, a anunțat marți, 7 februarie, UNICEF, citata de Reuters.„Cutremurele care au lovit sudul Turciei…

