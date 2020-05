Stiri pe aceeasi tema

- In situația in care sunt estimate 116 milioane nașteri in cele aproximativ 9 luni de la declararea pandemiei de coronavirus, UNICEF indeamna guvernele și donatorii sa mențina serviciile vitale pentru femeile insarcinate și nou-nascuți Conform estimarilor, in contextul tensionat al pandemiei de COVID-19,…

- Posta Romana va distribui catre populatie, odata cu trimiterile postale si drepturile sociale, materiale de informare privind prevenirea infectiei cu COVID-19, initiativa beneficiind de sprijinul UNICEF, a anuntat operatorul postal intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres.In prima faza,…

- Milioane de copii din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord risca sa nu fie vaccinați împotriva poliomielitei și rujeolei din cauza pandemiei de Covid-19, care a întrerupt campaniile de vaccinare în regiune, a avertizat duminica Unicef, potrivit AFP. Agenția Națiunilor Unite…

- Masurile restrictive impuse din cauza epidemiei de coronavirus ar putea rezulta in 7 milioane de sarcini neplanificate, potrivit unei analize publicate marti de Fondul ONU pentru Populatie (UNFPA), relateaza dpa. Intreruperi ale lantului de aprovizionare ar putea lasa 47 de milioane de femei din tari…

- Masurile restrictive impuse din cauza epidemiei de coronavirus ar putea rezulta in 7 milioane de sarcini neplanificate, potrivit unei analize publicate marti de Fondul ONU pentru Populatie (UNFPA), relateaza dpa.Intreruperi ale lantului de aprovizionare ar putea lasa 47 de milioane de femei…

- Campionatul de automobilism Formula E, rezervat monoposturilor exclusiv electrice, a anuntat incheierea unui parteneriat cu UNICEF pentru a sustine o actiune globala de strangere de fonduri contra pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Directorul executiv al Formulei E, Jamie Reigle, a anuntat…

- Pandemia de coronavirus ameninta ingrijirea de baza a celor mai saraci copii din lume, din tarile in curs de dezvoltare si din zonele de criza, conform Fondului International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), citat luni de DPA."Pandemia reprezinta o amenintare existentiala…