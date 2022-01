Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani, 1 ATP) a fost exclus de la Australian Open 2022 din motive fara legatura cu sportul. In ciuda acestei situatii, liderul mondial a fost capabil de a-l felicita pe noul campion de la Melbourne printr-un mesaj frumos.

- Marian Vajda, unul dintre antrenorii lui Novak Djokovic, susține ca liderul mondial a fost extrem de afectat psihic de expulzarea din Australia, dar ca acesta este puternic mental și își va reveni."A fost extrem de afectat din punct de vedere psihic. Dar, din fericire, Novak este…

- AFP trece in revista reactii din lumea tenisului dupa respingerea apelului lui Novak Djokovic impotriva expulzarii din Australia, care face ca jucatorul sa nu poata participa la Openul Australiei 17 30 ianuarie .Vasek Pospisil Canada, cofondator impreuna cu Djokovic al PTPA, un sindicat al jucatorilor…

- La cateva ore dupa ce a fost eliberat de la detentie, liderul ATP s-a si antrenat pe „Rod Laver Arena“, din cadrul complexului „Melbourne Park“. Iar lumea sportului-alb a salutat derularea evenimentelor din ultimele ore.

- Miron Mitrea a explicat ca nu se regasește nici in tabara celor care il susțin pe antivaccinistul Djokovic, tenismenul care are probleme cu actele pentru a participa la Australian Open, dar nici in tabara celor care il critica pe sportiv. "Suntem intr-o perioada in care orice subiect imparte lumea in…

- Jucatoarea de tenis Arina Sabalenka din Belarus, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 7-6 (6), 6-1, de slovena Kaja Juvan, locul 100 WTA, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Adelaide, in care a fost direct acceptata, arata News.ro.…

- Novak Djokovic șocheaza lumea tenisului. Liderul clasamentului ATP este la doar un pas de a deveni jucatorul cu cele mai multe turnee de Grand Slam caștigate. Acum, sarbul se afla la egalitate, 20 de titluri, cu marii sai rivali, Rafael Nadal și Roger Federer. Urmatoarea șansa pentru atingerea cestui…