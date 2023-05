Ungurii explică imposibilul! Cum a ajuns economia românească să o depășească pe cea maghiară Presa din Ungaria scrie tot mai des ca economia romaneasca a depașit-o pe cea maghiara ceea ce pentru Budapesta parea ceva imposibil de realizat. Publicația Nepszava susține ca in 2022, costul forței de munca din Romania a fost ceva mai mic decat in Ungaria, insa ritmul de creștere este mai mult decat dublu. ”Cu alte cuvinte, Romania poate ajunge in curand din urma și in acest domeniu. Ceea ce nici nu ar fi surprinzator, deoarece – tot conform datelor Eurostat – consumul romanesc pe cap de locuitor l-a depașit deja pe cel al ungurilor, in 2021. Adica, romanii traiesc deja mai bine decat ungurii”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

