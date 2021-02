Stiri pe aceeasi tema

- Nasa scrie istorie, dupa ce vehiculul Perseverence a ajuns pe Marte. Acesta a aterizat pe suprafața planetei roșii, dupa o calatorie de 6 luni și jumatate. Este una dintre cele mai complexe misiuni ale Agenției Spațiale Americane, care vrea sa afle daca exista sau nu forme de viața pe planeta vecina.…

- Un rover miniatural, care cantareste mai putin decat o punga de zahar si este conceput pentru explorarea suprafetei selenare, a atras atentia NASA si ar putea sa fie trimis pe Luna in cautarea apei, conform inventatorilor sai ungari, transmite marti Reuters. Denumit dupa o celebra rasa de…

- La Virgin Radio Romania ne place sa va oferim intotdeauna cele mai #FRESH hituri. Astazi va prezentam piesa de la March and June & Andrada, „Sign from God”, piesa pe care o vedem perfecta pentru o zi de luni. Piesa este deja in topuri in Cehia, Ungaria și Slovacia, are peste 100.000 de vizualizari și...…

- Prototipul Starship al navei SpaceX, cel pe care Elon Musk spera sa se poata baza in transportul oamenilor pe Marte și Luna, a explodat la aterizare, dupa un test de zbor la mare inalțime. Un incident similar a avut loc și in decembrie, atunci cand o racheta SpaceX a explodat la decolare. Inginerii…

- Primul pui de leu care a venit pe lume la gradina zoologica din Singapore, in urma unei inseminari artificiale, a primit numele de Simba. Ingrijitorii de la Zoo au facut publice cateva imagini amuzante cu cel mai nou membru, in timp ce este hranit cu biberonul. Nașterea leului reprezinta premiera pentru…

- Presedintele Partidului Socialistilor, Igor Dodon, s-a aratat nedumerit de faptul ca Maia Sandu a numit in componenta Consiliului Suprem de Securitate reprezentanți ai partidului sau politic, care nu au nicio atribuție fața de autoritațile executive ale statului.

- Lady Gaga va juca rolul principal intr-un film despre Imperiul Gucci. Producția va fi regizata de Ridley Scott. Numit simplu ”Gucci”, filmul va spune povestea intortocheata și, pe alocuri tragica, a celebrului brand de lux Italian. Cantareața o va intrepreta pe Patrizia Reggiani, fosta soție a lui Maurizio…

- Un mesaj neașteptat de susținere vine pentru arbitrul Sebastian Colțescu din Ungaria: ”Je Suis Roman” titreaza Magyar Nemzet. ”Negru. In romana asta inseamna negru. Nici mai mult, nici mai puțin. Cand a rostit acest cuvant, Sebastian Colțescu nu a gandit ca se va sfarși cariera lui”, incepe articolul…