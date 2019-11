Stiri pe aceeasi tema

- ''Turcia poate miza pe sprijinul nostru, in limita posibilitatilor noastre'', a spus Viktor Orban la o conferinta de presa comuna cu Recep Tayyip Erdogan, mentionand ca acesta din urma i-a aratat planurile de reconstructie a ''zonei de securitate'' din nordul Siriei. ''Noi orase, noi sate, scoli,…

- ''Indiferent ca vom primi sau nu sprijin, vom continua sa-i primim pe oaspetii nostri, dar numai pana la un anumit punct (...) Daca vom constata ca aceasta nu mai merge, nu vom avea alta optiune decat sa deschidem portile'' catre Europa, a spus Erdogan, citat de AFP, la o conferinta de presa comuna…

- Premierul ungar Viktor Orban a pledat miercuri la Budapesta, in fata presedintelui rus Vladimir Putin, pentru o imbunatatire a relatiilor intre NATO si Rusia, subliniind ca pentru Ungaria apartenenta la UE si NATO nu exclude cooperarea cu Rusia pe anumite teme, consemneaza agentiile EFE si MTI.''Ungaria…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- Tensiunile dintre Ankara și Washington sunt in creștere, dupa ce trupele lui Recep Tayyip Erdogan au invadat nordul Siriei, iar președintele american Donald Trump a acceptat sa-și scoata soldații din acea zona de razboi. The Sun scrie ca Turcia este acuzata ca ține "ostatice" cele 50 de bombe nucleare…

- Ungaria poate oferi Consiliului Turcic un cap de pod catre Europa si Uniunea Europeana, a declarat marti la Baku prim-ministrul Viktor Orban, citat de MTI. Adresandu-se celui de-al 7-lea summit al Consiliului Turcic, Viktor Orban a spus ca Ungaria lupta pentru a obtine portofoliul extinderii…

- Europenii se bucura de multa vreme de dreptul la un proces liber al unui tribunal independent "fara obstacole majore", a declarat comisarul Dunja Mijatovic intr-un comunicat, citat marti de agentia DPA."Cu toate acestea", a scris Mijatovic, "vedem acum tot mai multe incercari ingrijoratoare…

- Pana la finele lunii septembrie pensionarii din Ungaria vor primi in posta vouchere pentru plata utilitatilor, cu doua saptamani inainte de alegerile locale la care premierul Viktor Orban vrea sa evite un avans al partidelor de opozitie, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro.Guvernul de…