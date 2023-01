Stiri pe aceeasi tema

- ”Activitatea PSD la guvernare duce la umilirea Romaniei pe pietele internationale. Dobanda platita ieri de MF-PSD pentru cele 3,75 miliarde dolari este cea mai mare dobanda platatita vreodata de statul roman pentru dolari ( PNL se imprumuta la dobanda negativa in 2020 si 2021, alte vremuri)”, a scris…

- Marți, 3 ianuarie, a fost diagnosticat un nou caz de gripa aviara H5N1, la un efectiv de 15 lebede, gasite moarte pe iazul Acumularea Falticeni, de pe raza unui fond de vanatoare din județului Suceava, anunța ANSVSA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un focar de gripa aviara a fost identificat la o ferma de gaste din judetul Bekes din sud-estul Ungariei, la frontiera cu Romania, a anuntat miercuri Autoritatea Sanitara Veterinara din Ungaria.

- Anul 2023 vine cu scumpiri pe toate planurile . Pe langa utilitați, alimente sau carburanți, și vacanțele in cele mai importante destinații turistice vor fi mai ”piperate”. Vacanțe mai scumpe in 2023. Sfaturile specialiștilor din turism pentru a plati mai puțin Specialiștii spun ca Antalya, una dintre…

- Cel mai cunoscut oficial instalat de ruși in regiunea Herson, Kirill Stremousov, a facut declarații halucinante pe rețelele de socializare. Mai exact, acesta a facut public, in mediul online, un videoclip in care apare recitand o poezie halucinanta, in care spune ca toata lumea, incepand cu Cehia, Polonia,…