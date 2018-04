Stiri pe aceeasi tema

- Premierul nationalist de dreapta Viktor Orban a promis ca va lupta pentru Ungaria, duminica, dupa ce a votat la alegerile parlamentare, la care partidul sau, Fidesz, este favorit, relateaza Reuters.

- Ungaria si Polonia lupta in comun pentru a-si apara patriile crestine, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, la dezvelirea unei statui care comemoreaza accidentul aviatic din 2010 de la Smolensk (Rusia), in care si-au pierdut viata presedintele polonez de la acea vreme si alti aproape 90…

- Premierul ungar Viktor Orban a lansat vineri un apel catre electorat pentru a se prezenta la vot la alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru 8 aprilie, estimand ca miza este nu numai viitorul guvern, ci si optiunea de a ramane o tara suverana sau a deveni una condusa de un 'guvern…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca cea mai importanta miza a alegerilor parlamentare din 8 aprilie este apararea modului de viata al ungurilor în fata pericolului uinui val de migranti. Declaratia a fost facuta într-un interviu radio, citat de RADOR.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca partidele de opozitie se vor uni în încercarea de a înlatura de la putere partidul sau Fidesz la alegerile de la 8 aprilie si ca ele ar transforma Ungaria într-un rai al

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, si-a accentuat retorica populista inaintea alegerilor legislative din data de 8 aprilie, proclamand Ungaria drept ultimul bastion al luptei impotriva islamizarii.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Incepand cu 2 ianuarie, partidul de guvernamant ungar, FIDESZ, a expediat zeci de mii de scrisori populatiei Ungariei in care a solicitat donatii in bani pentru apararea Ungariei de „planul Soros“. La scrisoarea premierului Viktor Orban au raspuns pana acum peste 36 de mii de cetateni.