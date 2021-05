Ungaria nu va aproba noul acord al Uniunii Europene pentru comert si dezvoltare cu tarile din Africa, Caraibe si Pacific (ACP), intrucat acesta ar aduce si mai multi migranti in blocul comunitar, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Refuzul Budapestei de a ratifica acordul incheiat cu cele 79 de tari terte, convenit de negociatorii europeni in decembrie, risca sa puna in pericol ani de discutii menite sa actualizeze vechiul acord cu tarile ACP - denumit Acordul de la Cotonou - cu noi dispozitii privind protectia mediului, drepturile omului si migratia.…