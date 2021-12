Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta (PNRR) ale Poloniei si Ungariei, inghetate de Bruxelles pe motivul nerespectarii statului de drept, nu vor fi probabil validate anul acesta de Comisia Europeana, a declarat marti vice-presedintele acesteia, Valdis Dombrovskis, potrivit AFP.Discutii intre Comisia Europeana si cele doua tari pentru a debloca situatia au loc din vara, Bruxellesul incercand sa obtina angajamente din partea lor pentru reforme in special pentru independenta justitiei, in cazul Poloniei, sau pentru reglementarea conflictelor de interese si a pietelor publice, in cazul Ungariei.„Activitatea…