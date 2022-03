Ungaria se pregătește de război. Exerciții de adăpostire a cetățenilor De peste o saptamana, in Ungaria au loc exerciții de alarmare și adapostire a cetațenilor. Astfel, cand pornesc sirenele, populația este obligata sa intre in adaposturi, semn ca autoritațile maghiare se așteapta la ce este mai rau. In Romania insa este liniște și pace, in pofida expunerii maxime decisa de conducerea țarii. Autoritațile din Ungaria […] The post Ungaria se pregatește de razboi. Exerciții de adapostire a cetațenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Kievul se golește de straini și diplomați, iar in curand ar putea pleca și civilii. Autoritațile din capitala Ucrainei au aprobat un plan de evacuare a populației in cazul unei invazii din partea Rusiei. Anuțul a fost facut de primarul Kievului, fostul mare boxeur Vitali Kliciko. Potrivit informatiilor…

- In Romania, un numar de 3,5 milioane de gospodarii folosesc incalzirea cu biomasa, in principal lemn de foc, la care se adauga si institutiile publice (primarii, scoli, spitale etc.), pentru care nu exista o statistica, conform unui raport de tara, publicat recent in cadrul proiectului BioScreen, implementat…

- Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi24, proiectul de lege depus de AUR, care prevede ca fiecare roman are dreptul sa dețina pana la 100 de kilograme de materiale pirotehnice, precum petarde și artificii. „Este evident, ne pregatim de razboi. Sau poate ca domnii de la AUR au nevoie de materialele…

- "Focarul a fost confirmat intr-o ferma comerciala de rate, situata langa localitatea Csengerujfalu din judetul Szabolcs-Szatmar-Bereg. Efectivul afectat este de 37.462 de pasari. Autoritatile maghiare au initiat masurile de urgenta, inclusiv uciderea intregului efectiv de pasari si implementarea conforma…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…

- Diplomații au specificat faptul ca acum are loc planificarea obișnuita a acțiunilor in situații de urgența. Autoritațile americane nu au de gind deocamdata sa-și evacueze angajații sau cetațenii din Ucraina. Acest lucru este menționat in declarația Ambasadei SUA la Kyiv, distribuita pe 7 decembrie pe…