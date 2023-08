Ungaria se afundă în recesiune, din cauza inflației. Care sunt perspectivele Economia Ungariei se menține pe o tendința de recesiune, inregistrand al patrulea trimestru consecutiv de scadere a PIB, principala explicație fiind presiunea inflației. Biroul de Statistica de la Budapesta a comunicat o contracție economica de 0,3% in trimestrul al doilea, in comparație cu trimestrul anterior. Astfel, economia Ungariei se menține in recesiunea tehnica in care […] The post Ungaria se afunda in recesiune, din cauza inflației. Care sunt perspectivele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

