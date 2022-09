Ministrul Dezvoltarii, Tibor Navracsics, responsabil cu negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat ca spera ca masurile Ungariei vor fi suficiente pentru a convinge Comisia UE ca vor fi implementate suficiente garantii pentru a proteja fondurile UE. Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea unor fonduri in valoare de 7,5 miliarde de euro destinate Ungariei, din cauza coruptiei, primul astfel de caz in Uniunea celor 27 de state membre, aceasta fiind in conformitate cu o noua sanctiune menita sa protejeze mai bine statul de drept in UE. ”Este vorba despre incalcari ale statului de drept…