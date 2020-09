Premierul ungar Viktor Orban si-a reiterat vineri sprijinul pentru Donald Trump, exprimandu-se in favoarea realegerii la Casa Alba a presedintelui american 'prietenos', 'apropiat de liderii Europei Centrale', relateaza France Presse.



'Ceea ce el reprezinta este bun pentru Europa Centrala', a declarat seful guvernului de la Budapesta, primul din Uniunea Europeana care si-a afisat in 2016 preferinta pentru candidatul republican, in interviul pe care il acorda traditional vineri postului de radio ungar.



'Presedintele american este deosebit de apropiat,…