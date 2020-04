Ungaria. Personalul medical va primi un bonus de aproape 1.400 de euro in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth.

- Locuitorii Ungariei vor putea iesi din case doar pentru a merge la lucru sau pentru necesitati esentiale. Intre orele 09:00-12:00, in magazinele alimentare si farmacii va fi permis accesul doar pentru persoanele de peste 65 de ani. Ungaria a inregistrat 300 de cazuri de infecții și 10 decese.…

- ”Sunt efecte negative in economie din ce in ce mai clare. Trebuie sa le luam foarte serios in considerare. Sunt domenii de activitate care au fost aproape paralizate: transportul rutier de persoane, in special transportul internațional de persoane, toata industria HORECA - hoteluri, restaurante,…

- Guvernul ungar a avertizat ca persoanele care nu sunt sincere in declaratiile date la frontiera privind traseul urmat vor fi sanctionate, precizare venita dupa ce Ungaria a interzis miercuri accesul strainilor veniti din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului…

- Ungaria doreste ca pozitia europeana asupra conflictului SUA-Iran sa fie mai apropiata de cea a Statelor Unite, a declarat joi prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters. Ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc vineri la Bruxelles pentru a discuta despre criza iraniana, cu accent…