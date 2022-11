Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al UE in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri, 23 noimebrie, de Budapesta, transmite Reuters . Guvernul…

- Viktor Orban a luat UE ostatica și cere miliarde de euro, in schimbul deblocarii unei serii de acorduri majore – de la ajutorul oferit Ucrainei la ințelegere globala privind stabilirea unui prag minim a impozitului pe profit, scrie publicația europeana Politico . Liderul de la Budapesta susține ca banii…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…

- Comisia Europeana (CE) a denuntat duminica ”nereguli” si ”carente” in procedurile licitatiilor publice ungare – o proportie ”anormal” de mare a unor oferte unice in aceste contracte si lipsa unui control al conflictelor de interese si a unor proceduri judiciare in cazul unor suspicicuni de frauda. ”Polonia…

- Gulyas a spus ca guvernul va cere Parlamentului sa aprobe legislatia printr-un proces accelerat, noile legi fiind programate sa intre in vigoare in noiembrie. Parlamentul European a decis joi, intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, ca Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie…

- Parlamentul European a adoptat joi cu o majoritate covarșitoare un raport in care condamna masurile luate in Ungaria de guvernul lui Viktor Orban, pe care le considera contrare mersului democrației. Europarlamentarii constata „un risc clar de incalcare grava” de catre Ungaria a valorilor pe care se…

- Comisia Europeana si Ucraina au semnat luni un acord privind un ajutor de 500 de milioane de euro destinat locuintelor si educatiei pentru persoanele stramutate, precum si pentru agricultura in tara devastata de razboi, relateaza AFP.