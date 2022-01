Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a creat invingatori și invinși, iar diferențele vor persista și in 2022. Publicația britanica The Economist a realizat un clasament al țarilor care au rezistat cel mai bine din punct de vedere economic in timpul pandemiei de coronavirus.Pentru clasamentul realizat, publicația…

- Autoritatea de reglementare a energiei din Bulgaria a declarat sambata ca a aprobat o crestere cu 30,4% a pretului angro al gazelor naturale pentru aceasta luna, in urma unei solicitari a Bulgargaz, principalul furnizor de gaze si furnizor public al tarii balcanice, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Politistii din toata tara au organizat, joi, peste o suta de perchezitii la indivizi care detin arme de contrabanda, pe care nu le-au declarat, conform legii.Perchezitiile sunt coordonate de politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IGPR, sub supravegherea procurorului…

- Plasarea fortata de copii metisi in orfelinate in Congo belgian in anii 1950 nu poate fi calificata drept 'crima impotriva umanitatii', a decis miercuri un tribunal civil din Bruxelles, respingand actiunea intentata contra statului belgian de cinci femei metise astazi septuagenare, informeaza AFP.…

- La 8 decembrie 2021, ora 19:00, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinau va juca „Dosarele Siberiei”, spectacol-document, realizat dupa memoriile Ecaterinei Chele, Margaretei Cemârtan-Spânu și Ion Moraru, în regia lui Petru Hadârca, pe scena…

- Consiliul Concurentei a declansat o noua investigatie pe piata medicamentelor, suspectand un abuz de pozitie dominanta al Boehringer Ingelheim pentru blocarea concurentilor. Potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, luni AGERPRES, este vorba despre o investigatie pe piata romaneasca…

- Mai multe mii de manifestanti s-au adunat sambata la miezul zilei la Viena pentru a protesta impotriva reintroducerii lockdown-ului si a vaccinarii obligatorii, masuri anuntate cu o zi in urma de catre guvern in efortul de a limita raspandirea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, conform agerpres.ro…