Ungaria îi ridică mingea la fileu lui Johannis: Rutte poate să-și ia adio de la sprijinul Budapestei pentru şefia NATO Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a anuntat marti ca nu va sprijini numirea premierului olandez in exercitiu Mark Rutte in postul de secretar general al NATO. „Nu putem sustine alegerea ca secretar general al NATO a unei persoane care a dorit punerea Ungariei in genunchi”, a declarat Szijjarto.Declaratia lui Peter Szijjarto vine pe fondul unei afirmatii a lui Mark Rutte referitoare la disputa dintre Bruxelles si Budapesta in privinta unei noi legi prin care premierul ungar Viktor Orban afirma ca doreste sa interzica propaganda homosexuala in scoli, in special actiunile ONG-urilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

