Stiri pe aceeasi tema

- Gabor Vona, liderul partidului nationalist Jobbik, si-a anuntat demisia in urma rezultatului alegerilor parlamentare desfasurate duminica in Ungaria, informeaza Reuters preluat de agerpres.Autoritatea electorala ungara informeaza ca dupa numararea a 85% din voturi se anticipeaza ca Jobbik…

- Demisii pe banda rulanta imediat ce s-a aflat ca prim-ministrul ungar in funcție, Viktor Orban, a obținut din nou doua treimi din locurile din Parlamentul Ungariei. Au demisionat imediat liderul naționalist al Jobbik, Gabor Vona, dar și toata conducerea Partidului Socialist maghiar.Gabor Vona,…

- Jumatate dintre alegatorii ungari il sustin pe premierul Viktor Orban pentru un nou mandat la conducerea guvernului de la Budapesta, indica un sondaj de opinie realizat de Institutul Nezopont si publicat marti, cu cinci zile zile inaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, transmite MTI. …

- Liderul partidului extremist ungar Jobbik, Gabor Vona, a anuntat marti ca, in cazul in care formatiunea sa politica va castiga alegerile parlamentare din 8 aprilie, va crea o agentie anticoruptie pe modelul Directiei Nationale Anticoruptie din Romania (DNA), va numi un nou procuror-general si va abroga…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, foarte probabil nu va obtine o majoritate de doua treimi din parlament la alegerile din aprilie, asa cum s-a intamplat la precedentele doua scrutine, din cauza unei coordonari mai mari in randul partidelor de opozitie si a unei anume oboseli a electoratului,…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes, a declarat marti premierul ungar Viktor Orban, prezentandu-si agenda…