Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Orban, multi considera ca "criminalul economic" Soros nu merita un raspuns, dupa ce speculatiile sale financiare au ruinat vietile a milioane de oameni. "Totusi, acum sunt obligat sa fac acest lucru, deoarece intr-un articol aparut pe 18 noiembrie in Project Syndicate speculatorul si miliardarul…

- Disputa in legatura cu bugetul si planul de recuperare ale Uniunii Europene va fi in cele din urma rezolvata, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, in timp ce un inalt oficial de la Varsovia a spus ca Polonia are dreptul sa ceara "un nou compromis" pentru acest acord, relateaza Reuters…

- Premierul Ludovic Orban a indemnat, joi, Ungaria si Polonia sa renunte la blocarea procedurilor de adoptare a bugetului Uniunii Europene si a Fondului de relansare economica, argumentand ca sunt afectati toti...

- Parlamentul ungar a votat marti acordarea de puteri sporite executivului lui Viktor Orban de a guverna prin decret pentru o perioada de 90 de zile pentru a lupta impotriva noului val al epidemiei de COVID-19, si a aprobat noi restrictii echivalente cu un lockdown partial, transmite Reuters.Guvernul…

- Parlamentul ungar a votat marti acordarea de puteri sporite executivului lui Viktor Orban de a guverna prin decret pentru o perioada de 90 de zile pentru a lupta impotriva noului val al epidemiei de COVID-19, si a aprobat noi restrictii echivalente cu un lockdown partial, transmite Reuters. Guvernul…

- Un studiu al Institutului V-Dem de la Universitatea din Gothenburg a relevat ca democrația pe glob este in declin iar pentru prima data in acest secol sitemele autoritare sunt majoritare. Trump și republicanii americani se incadreaza in acesta tendința și seamana izbitor cu sistemele iliberale sau…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a hotarat marti ca reforma invatamantului superior adiptata in 2017 de Ungaria - care a obligat universitatea fondata de George Soros sa-si transfere cea mai mare parte a activitatilor in strainatate - este incompatibila cu dreptul european, relateaza Reuters.

- Ungaria, aflata in disputa cu Bruxelles-ul in legatura cu statul de drept, a fost condamnata marti de justitia europeana pentru legea privind universitatile straine, care a constrans Universitatea Central Europeana, fondata de George Soros, sa isi mute cea mai mare parte a