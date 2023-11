Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom va furniza gaze suplimentare Ungariei pe parcursul iernii viitoare și, de asemenea, va furniza Chinei inca 600 de milioane de metri cubi in acest an, in plus fața de obligațiile contractuale, a anunțat agenția de știri TASS, citata d

- Dupa vizita din China de saptamana trecuta, premierul Ungariei nu s-a intors cu mana goala. Intr-o lume in care problemele sunt tot mai mari de la o saptamana la alta, iar oameni nevinovați iși pierd parinții, copiii și agoniseala de-o viața din cauza rușilor, sunt și

- Pe masura ce se apropie a șasea ediție a Expoziției Internaționale de Importuri din China, mai multe companii transnaționale sunt pregatite sa participe cu ultimele rezultate inovatoare. „Perspectivele promițatoare și oportunitațile infinite pe care le ofera economia Chinei, ne dau tot mai mult increderea…

- In ziua in care Klaus Iohannis se afla la Budapesta, pentru intalnirea istorica cu omologul sau maghiar, Viktor Orban fuugea la Beijing pentru a se intalni cu Vladimir Putin și Xi Jinping, președintele Chinei. Surpriza mare a venit in cursul acestei zile, fiind vorba de decizia luata in premiera la…

- Concernul rus Gazprom va furniza la iarna cantitati suplimentare de gaze Ungariei si Chinei, a anuntat duminica presedintele director general Alexei Miller, conform agentiei TASS preluate de Reuters, citata de Agerpres. Livrarile suplimentare ale Gazprom catre Ungaria se ridica la 1,3 miliarde de metri…

- Premierul Viktor Orban al Ungariei și președintele Vladimir Putin al Rusiei s-au intalnit din nou, cu prilejul unei vizite pe care au facut-o, simultan, in capitala Chinei comuniste. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a declarat premierului Ungariei, Viktor Orban, ca este mulțumit de faptul ca a…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus premierului ungar Viktor Orban, aflat in vizita la Beijing, ca este un ”prieten” al Chinei si ca ambele natiuni ar trebui sa-si intensifice relatiile, intr-un semn al legaturilor tot mai stranse, chiar daca statele europene cauta sa ”reduca riscurile”din partea…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a primit luni vizita ministrului azer al economiei, Mikayil Jabbarov, intalnirea fiind axata in principal pe cooperarea in domeniul energetic, a transmis Bertalan Havasi, seful Biroului de Presa al premierului ungar, Agentiei de Presa MTI, conform Rador.In cadrul intalnirii,…