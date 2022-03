Stiri pe aceeasi tema

- Exista o creștere a interesului în ceea ce privește capacitațile de producție a energiei verzi, nu doar din partea investitorilor care vor sa fie producatori, ci și din partea consumatorilor, potrivit declarațiilor lui Claudiu Munteanu-Jipescu, partener, coordonatorul practicii Energie la Dentons.„Sunt…

- olitistii de frontiera satmareni au depistat pe direcția localitații Carei trei cetațeni, doi din Guineea și unul din Congo, care intenționau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, cu scopul de a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Ieri, 26 ianuarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul…

- “Wizz Air anunta ca a instalat al treilea simulator de zbor full-flight (FFS) la centrul sau de instruire de ultima generatie din Budapesta, Ungaria, in data de 6 ianuarie 2022. In urma investitiei de 7,7 milioane de euro, noul simulator CAE 7000XR full-flight, care simuleaza o aeronava Wizz Air A320neo,…

- Peste 100.000 de persoane au murit din cauza Covid-19 in Polonia, de la inceputul pandemiei, a anunțat, marți, Guvernul acestei țari. Este inca o zi trista, dar in mod special aceasta zi pentru ca am depașit pragul de 100.000 de decese, a declarat ministrul polonez al Sanatații, Adam Niedzielski, la…

- Protest de amploare al angajaților de la Alro Slatina, cea mai mare companie producatoare de aluminiu din Europa Centrala și de Est. Sute de persoane s-au adunat in fața Prefecturii Olt dupa ce, la sfarșitul lui decembrie, au protestat in fața sediului companiei.

- Compania americana Delta Airlines a decis sa intoarca la Seattle un avion care se afla in zbor catre Shanghai, saptamana trecuta, din cauza noilor restrictii sanitare impuse pe aeroport si a fost criticata de catre autoritatile chineze, relateaza AFP.

- Azomures Targu-Mures, cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca, opreste de vineri, temporar, productia, ca urmare a cresterii pretului gazelor naturale. Compania a anuntat pe 6 decembrie intentia de a opri productia, iar instalatiile se…

- Cursele aeriene au fost intrerupte marti catre insula spaniola La Palma, din arhipelagul Canarelor, din cauza eruptiei neintrerupte a vulcanului Cumbre Vieja, relateaza dpa. Compania aeriana regionala Binter a declarat ca a luat decizia de a suspenda traficul aerian din cauza nivelului ridicat…