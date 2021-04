Ungaria anunță o relaxare a măsurilor restrictive Autoritațile ungare au anunțat o relaxare a masurilor restrictive incepand din luna aprilie, dupa ce un procent semnificativ din populația țarii va fi imunizata impotriva Covid-19. Ungaria intenționeaza sa inceapa revenirea la normalitate in cateva zile. Conform Euractiv, aceasta ar reprezenta o prima etapa a masurilor restrictive impuse pe teritoriul țarii. Guvernul de la Budapesta se așteapta sa vaccineze 25% din populația de 10 milioane de locuitori a țarii pana cel tarziu miercuri. Ungaria, plasata in carantina parțiala din noiembrie 2020 Ungaria a inregistrat cel mai mare numar de decese… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

