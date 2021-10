Ungaria: Angajatorii pot cere angajaților să fie vaccinați anti-Covid Guvernul ungar a emis un decret potrivit caruia angajatorii sunt autorizați sa le ceara angajaților sa fie vaccinați anti-Covid-19, transmite, vineri, agenția MTI, citata de Agerpres. Potrivit decretului publicat in gazeta oficiala Magyar Kozlony, angajatorii pot solicita personalului lor sa se vaccineze ”daca ei considera ca fiind necesar in interesul siguranței oamenilor care lucreaza acolo”. Pentru ca sa se vaccineze, angajatorii trebuie sa le dea lucratorilor un termen de 45 de zile pentru prima doza , iar a doua doza de vaccin va fi administrata la data indicata de medic. Angajații ca refuza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

