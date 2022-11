Ungaria accepta reformele din Justitie cerute de Comisia Europeana pentru banii din PNRR

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii justitiei si de interne din Uniunea Europeana au votat o prelungire cu doua luni, pana pe 19 decembrie, a termenului in care Ungaria trebuie sa ia masuri de remediere in legatura cu procedura declansata de Bruxelles in cadrul mecanismului de conditionalitate, a anuntat joi seara ministrul

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca a intrat in repetate rinduri intr-o disputa cu Comisia Europeana la subiectul privind noi sancțiuni anti-ruse, intrucit masurile restrictive propuse reprezinta o amenințare pentru economia maghiara. Potrivit acestuia, el a cerut CE sa gaseasca o soluție care…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, luni, primele masuri anticoruptie menite sa atenueze temerile Comisiei Europene, care blocheaza fonduri de miliarde de euro in asteptarea reformelor privind statul de drept, relateaza AFP. Doua amendamente au fost adoptate cu majoritate confortabila, conform rezultatelor…

- Fostul premier și președinte PNL Florin Citu a spus marți, 20 septembrie, ca pensiile ar putea creste si cu 15% in 2023, ca tot nu ar fi depasita tinta de 9.4% din PIB stabilita in PNRR și i-a transmis un mesaj liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care a anunțat ca poate merge la Bruxelles sa negocieze…

- Lidera extremei drepte italiene, Giorgia Meloni, considerata favorita in alegerile legislative din 25 septembrie in tara sa, a criticat propunerea Bruxelles-ului de a suspenda o parte din finantarile pentru Ungaria din cauza riscurilor legate de coruptie, potrivit AFP.

- Ungaria transmite un mesaj optimist și promite ca isi va indeplini toate angajamentele asumate in fata Comisiei Europene pentru a putea beneficia de fondurile UE, dupa ce executivul comunitar a propus suspendarea a circa 7,5 miliarde de euro, din cauza coruptiei, relateaza Reuters.

- Propunerea de sancționarea a Ungariei prin suspendarea a 7,5 miliarde din fondurile europene a fost primita de presa apropiata de guvernul lui Viktor Orban drept o vesta buna, cotidianul MaghyarNemzet catalogand momentul drept o victorie inainte de „semnarea tratatului de pace”. „Deși tratatul de pace…

- Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie deplina, ci a devenit un "regim hibrid al autocratiei electorale", a decis Parlamentul European intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, relateaza The Guardian. Intr-o rezolutie sustinuta de 81- dintre deputatii prezenti la vot, Parlamentul…