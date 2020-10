Ungaria a început producția proprie de Remdesivir Ungaria a inceput sa produca pe plan intern medicamentul antiviral Remdesivir, folosit pentru tratarea COVID-19. Compania farmaceutica ungara Richter a produs in etapa initiala doze suficiente pentru 250 de pacienti, a declarat ministrul ungar al Inovatiei si tehnologiei, Jozsef Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

