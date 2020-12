Stiri pe aceeasi tema

- Energia eoliana a asigurat marți 27% (37 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe primul loc in Europa, unde turbinele eoliene au asigurat 10,4% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit Mediafax. Clasamentul este competat de Belgia - 26%, Spania – 24%.…

- In ultima ședința a Comitetului Executiv al FRF, membrii CEx au votat pentru inființarea unei noi reprezentative, cea rezervata jucatorilor Under 20. Comisia Tehnica a FRF a propus in Comitetul Executiv crearea echipei naționale Under 20. Propunerea a venit din dorința de a oferi in continuare meciuri…

- Material de opinie de Radu Kubinschi, Director Consultanța, Deloitte Romania Economia mondiala se afla intr-una dintre cele mai grave crize economice de la Marea Criza (1929-1933), previziunile specialiștilor in economie plasand impactul acesteia chiar dincolo de magnitudinea celui inregistrat in timpul…

- Romania, sub atenta supraveghere a Comisiei Europene. Este monitorizata și situatia economica a altor 11 state. Comisia Europeana a cerut, miercuri, monitorizarea atenta a situatiei economice din 12 state membre, inclusiv a Romaniei, pe fondul constatarii unor dezechilibre semnificative. Comisia Europeana…

- In al treilea trimestru din 2020, economiile europene au inceput sa iși revina, fața de trimestrul anterior PIB in UE a cunoscut o creștere de 12,1%. Sunt cele mai importante creșteri din 1995, de cand se publica aceste date. Dar fața de perioada similara a anului trecut vorbim de o scadere de 3,9%.…

- Valul doi de COVID-19 e mai greu și apasa tot mai mult pe sistemele medicale ale țarilor din Europa. Incepand cu luna octombrie, zeci de mii de noi cazuri sunt raportate zilnic in Europa. Țarile, precum UK, Franța, Germania, Austria, Spania sau Italia au adoptat noi masuri drastice in speranța ca vor…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…