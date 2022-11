Stiri pe aceeasi tema

NATO este deja o parte "de facto" a conflictului, dar acest lucru nu va influența obiectivele Rusiei, a declarat Peskov. Peskov a spus ca "operațiunea" militara va continua și va fi dusa la bun sfarșit, deși ajutorul occidental acordat Ucrainei a facut acest lucru mai dificil, informeaza anews.com.tr.

Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, a declarat pe canalul sau Telegram ca Rusia nu mai are rabdare cu țarile care ajuta Ucraina și a catalogat țarile occidentale drept "sponsori ai terorismului".

Nu mai suntem in ceasul al 24-lea, ci in al 25-lea, astfel ca razboiul din Ucraina trebuie sa se incheie cat mai curand, iar partile implicate ar trebui sa profite de Adunarea Generala a ONU de saptamana aceasta pentru a incepe, in sfarsit, un dialog serios - a atras atentia ministrul ungar de externe

In ciuda incercarilor Kremlinului de a folosi energia ca arma și de a rupe hotararea Occidentului de a sprijini Ucraina, Statele Unite fac apel la Europa sa ramana unita in menținerea sancțiunilor impotriva Rusiei, scrie CNN, citand oficiali americani și europeni.

Majoritatea rușilor (70 de procente) "mai degraba susțin" desfașurarea operațiunii militare speciale a Rusiei in Ucraina, in timp ce 18% "mai degraba nu o susțin", arata datele unui sondaj VȚIOM, preluat de cotidianul Rossiiskaia gazeta.

Modelul unipolar al lumii și-a depașit utilitatea, este inlocuit cu o noua ordine mondiala bazata pe recunoașterea caii suverane de dezvoltare a fiecarei națiuni, a transmis președintele rus Vladimir Putin, intr-un mesaj publicat luni pe site-ul Kremlinului.

Este putin probabil ca planul Rusiei de a-si extinde fortele armate sa aiba un impact asupra razboiului din Ucraina, susține Ministerul britanic al Apararii, relateaza Mediafax.

Fostul șef al forțelor NATO din Europa, James Stavridis, susține ca Vladimir Putin regreta acum decizia de a invada Ucraina și iși da seama ca trupele rusești nu erau pregatite pentru a purta un razboi de amploare, dar și de lunga durata. Stavridis susține ca, in maxim 6 luni, armata Rusiei se va…