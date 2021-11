Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a investit in ultimii ani energie si sume considerabile in constructia de piste de biciclete, pana acum in Ungaria au fost realizati 1600 de km, a declarat ministrul inovatiei si tehnologiei, Laszlo Palkovics, vineri, in comuna Nyirgyulaj din judetul Szabolcs-Szatmar-Bereg. La inaugurarea pistei…

- Ungaria continua sa ajute Romania și trimite catre 20 de spitale din țara noastra 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir, medicament folosit in tratamentul celor infectați, a anuntat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Agerpres…

- Romania primește ajutor european in lupta cu pandemia Raed Arafat. Foto. gov.ro România beneficiaza de ajutor european în lupta cu pandemia, dupa ce în valurile precedente si tara noastra a sprijinit celelalte state ale blocului comunitar. Prin intermediul mecanismului…

- Klaus Iohannis CEARTA romanii care nu s-au vaccinat, la conferința comuna cu Ursula von der Leyen: „Avem arma și nu o folosim” Klaus Iohannis CEARTA romanii care nu s-au vaccinat, la conferința comuna cu Ursula von der Leyen: „Avem arma și nu o folosim” Președintele Romaniei a lansat, la conferința…

- Crizele sunt ca pictorii amatori. Le place sa deseneze și sa deseneze din nou granițe. Fiecare criza majora din ultimul deceniu a imparțit Europa, intre state și in interiorul statelor, pe linii diferite. Criza euro a spulberat europenii din nord și sud, imparțind continentul in debitori și creditori.…

- Ministrii de interne din Austria, Republica Ceha si Danemarca au estimat marti ca afganii care fug din tara lor dupa ce talibanii au preluat puterea trebuie sa ramana in tarile vecine Afganistanului, nu sa vina in Europa, transmite agentia EFE. Ei au cerut de asemenea ca UE sa sprijine respectiva regiune…

- Țepele date de samsari vor deveni istorie, in scurt timp: Ce modificare importanta va suferi RAR RAR va fi conectat la baza de date a tuturor instituțiilor similare din Europa. Cei care cumpara mașini la mana a doua din orice stat UE vor putea verifica oficial, peste doi ani, kilometrajul și istoricul…

- Olandezii au parcurs pe bicicleta o distanta cu 13% mai mica in 2020 fata de anul precedent, este concluzia la care a ajuns un studiu dat marti publicitatii de asociatia dealerilor auto din Olanda, BOVAG, potrivit DPA. In medie, fiecare locuitor in varsta de cel putin 12 ani a parcurs 996…