- Marea Bariera de Corali ar trebui inclusa pe o lista a Siturilor de Patrimoniu Mondial care se afla „in pericol” din cauza daunelor facute de schimbarea climatica, au spus reprezentantii UNESCO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura). Organismul cultural al ONU a…

- Daca Romania nu continua vaccinarea anti-COVID, varianta delta a coronavirusului poate deveni un pericol, a atras atentia secretarul de stat Raed Arafat, duminica, la Antena 3. "Daca nu continuam vaccinarea anti-COVID, e un pericol varianta Delta (tulpina indiana - n.r.). Nu ar trebui…

- Australia are in vedere includerea koala de pe coasta de est a tarii pe lista animalelor aflate in pericol de disparitie, a anuntat vineri ministrul Mediului, Sussan Ley, relateaza Reuters. Exemplarele de koala de pe coasta de est din Australia sunt deja incluse pe lista animalelor vulnerabile,…

- O echipa internationala de oameni de stiinta specializati in protectia ecosistemelor marine a dezvoltat un sistem bazat pe date satelitare pentru monitorizarea fenomenului de albire a recifelor de corali la nivel mondial, informeaza agentia Xinhua. Proiectul ''Allen Coral Atlas'', o…

- Doar 9000 din cei 22.500 de detinuti vor sa se vaccineze, sustine Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care acuza ca nu a fost facuta o campanie in randurile detinutilor, pentru a creste numarul celor imunizati si afirma ca astfel sunt pusi in pericol agentii…

- Un locuitor al statului australian Queensland a petrecut trei ore in apa plina cu rechini, dupa ce barca sa s-a rasturnat linga Marea Bariera de corali. La videoclipul incidentului a atras atenția The Mirror. Pe 15 martie, minerul Cody Love, in virsta de 24 de ani, facea scufundari in regiunea Marii…

- Cercetatorii avertizeaza ca 99% din corali risca sa dispara pana in anul 2025, din cauza incalzirii globale. Avertismentul vine in urma unui raport realizat de Academia de Științe din Australia. Astfel, daca actualul ritm de incalzire a climei se va menține la 1,5 grade Celsius, uriașul recif de corali…