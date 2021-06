Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Luchilian a trait in secolul al III-lea, in vremea imparatului Aurelian. Luchilian a fost preot al slujirii idolesti pana la batranete, cand s-a convertit la crestinism. Nevoind sa-si lepede credinta in Hristos, a fost batut cu salbaticie, incat era tot numai o rana. Aruncat in temnita in acest…

- Sarbatorile zilei de 18 mai OrtodoxeSf. Mc. Petru, Dionisie si PaulinGreco-catoliceSf. Petru, Dionisie, Cristina, Andrei, Pavel, Benedim, Paulin si HeraclieRomano-catoliceSf. Ioan I, pp. m.Sfintii Mucenici Petru, Dionisie si Paulin sunt pomeniti…

- 18 mai Mai repede decat viteza luminii! Se poate? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 18 mai s-au nascut: Sfantul Ioan Paul al II-lea, Frank Capra, Margot Fontayn, Charles Trenet, Rick Wakeman, Alla Baianova, Nicu Stanescu. In calendarul crestin-ortodox, cel popular, fix, sunt Sfintii: Petru, Dionisie,…

- Rafael Nadal (3 ATP) l-a invins categoric pe Alexander Zverev (6 ATP) in sferturile turneului de la Roma, scor 6-3, 6-4 și s-a calificat in semifinalele competiției. Ibericul venea dupa un meci intens disputat cu canadianul Denis Șapovalov (14 ATP), din care s-a calificat in decisiv, dupa 3 ore și 30…

- Tanarul tenisman spaniol Carlos Alcaraz il va infrunta pe celebrul sau conational Rafael Nadal, principalul favorit, in runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.614.465 euro, dupa ce s-a impus luni in fata francezului Adrian Mannarino, cu 6-4, 6-0.…

- Dupa trei decenii de la prabușirea comunismului, Patriarhia Romana vrea sa canonizeze o seama de compatrioți care au suferit martiriul in temnițele vechiului regim totalitar. Sarcina aceasta are ca termen 2025.Dezbaterile și polemicile pe aceasta tema au inceput deja. Se vehiculeaza felurite „liste”.…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat lejer in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro, dupa ce a trecut in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, de bulgarul Grigor Dimitrov (17 ATP, favorit…

- Rusul Daniil Medvedev (25 de ani) iși continua forma excelenta și a spart o bariera veche de aproape 16 ani in circuitul masculin. Dupa ce a triumfat in finala turneului de la Marseille (6-4, 6-7(4), 6-4 cu Pierre Hugues-Herbert), Medvedev, finalist la Australian Open 2021, a urcat pe locul 2 in clasamentul…