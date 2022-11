Undiţa undiţeşte, balta bălteşte, ţara amuţeşte Florin Tanasescu „Scol’-te ma!”, a tunat in miez de noapte Ciuca. Si s-a trezit – n-am zis desteptat – al de-i ministrul Muncii si Protectiei anti-sociale. Buimac si cu fulgi in cap, nefericitul a mormait: „Ordonati!”. „Mergem sa dam la peste. Ca trebuie sa mișcam ceva pentru tara. Si mi-a trecut una prin scafarlie. Daca cineva a hranit cu cinci paini si doi pesti mii de caini, plagiez si eu minunea Lui… Unul a indraznit sa zica: „Sefu’, paini, nu caini!”. „Paini sau caini, pisici sau sau soareci, oameni sau oi, ce conteaza pentru noi?”. Marginea baltii. Niciun „Oac!”, niciun brotac. Doar broscoii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

