Unde vrea candideze fostul edil al Brașovului George Scripcaru Fostul edil al Brașovului din perioada 2004-2020, George Scripcaru, vrea sa revina la butoanele administrației locale, dar in orașul de sub Tampa. Potrivit informaților noastre, George Scripcaru intenționeaza ca alegerile locale din 2024 sa candideze pentru fotoliul de primar al orașului Ghimbav. De ce? Pentru simplul fapt ca Ghimbav este orașul cu cea mai mare dezvoltare din Romania, avand 6.500 de locuitori și 11.000 de angajați. La ora actuala, Ghimbav este pe locul 1 in ceea ce privește PIB-ul (Produsul Intern Brut) local per Capita – 115.595 de euro, și pe locul 2 in ceea ce privește IPV-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

