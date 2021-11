Unde vor să muncească tinerii din Generaţia Z O pondere de 30% dintre tinerii cu varste intre 16 si 24 de ani (Generatia Z), care vor sa se angajeze in Romania, isi doresc sa lucreze in domenii tehnice precum: IT, software, hardware, inteligenta artificiala, gaming, inginerie, electronica sau telecomunicatii, arata rezultatele studiului "Insights PulseZ", publicat vineri. Conform cercetarii de specialitate, realizata de IZI data, unul din trei tineri planuieste sa se angajeze in Romania, in timp ce 21% vor sa isi continue studiile tot in tara. In acelasi timp, 12% dintre respondenti au afirmat ca vor sa lucreze in strainatate, iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

