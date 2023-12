Stiri pe aceeasi tema

- Designerul Catalin Botezatu (57 de ani) se simte foarte bine, la cinci luni dupa ce medicii din Turcia i-au montat un nou stent la inima. El ne-a dezvaluit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, unde petrece Revelionul 2024, dar și care este lista superstițiilor sale, de la care nu se abate niciodata,…

- In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor Țarile europene sunt prioritare pentru romanii care doresc sa calatoreasca cu ocazia trecerii dintre ani.…

- Romania s-a calificat in finala de la 4×50 de metri liber stafeta masculina! Patrick Dinu, Mihai Gergely, Constantin Stoica si David Popovici vor lupta pentru medalie in finala care este programata la ora 19:08 si va fi live in AntenaPLAY.

- Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, foarte multi romani care locuiesc si lucreaza in strainatate aleg sa se intoarca acasa, pentru a petrece Craciunul si Revelionul alaturi de cei dragi.

- Perioada Sarbatorilor de Iarna se apropie cu pasi repezi si foarte multi romani sunt in cautarea locului perfect pentru a petrece noaptea de Revelion. Cei mai multi cauta, pe ultima suta de metri, cazari in statiunile montane.

- „Viciile distrug vieți, destrama familii, frang destine și omoara! Nu sunt vorbe mari, ci realitați tragice. Drogurile, alcoolul, chiar și jocurile de noroc sunt adicții extrem de periculoase. Copiii și tinerii trebuie ținuți cat mai departe de aceste tentații.Pacanelele sunt doar un miraj, mai mult…

