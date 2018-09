Unde vor fi montate primele 10 parcometre? Primele 10 parcometre ce vor fi montate la Iasi vor fi livrate de o firma din Bucuresti. In acest sens, municipalitatea a semnat un contract in valoare de 383.000 lei cu firma SLX Super Lux Tehnologies SRL. „Avantajele sunt evidente, e o solutie moderna care nu permite fraudarea, sa spunem, a incasarilor. Personalul angajat nu mai intra in contact direct cu banii, banii ajung direct in conturile Primariei. Parcometrele nu sunt gestionate de persoane stra&sh (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

