Unde te poți angaja în România pe salariu de 9.200 de lei. Domeniul acesta este cel mai căutat de pe piața muncii! Piața muncii din Romania este una foarte varianta, dar un domeniu atrage cel mai mult atenția asupra sa, iar interesul este direct proporțional cu nivelul salarial propus. Cine nu vrea sa se angajeze pe aproape 2.000 de euro?! Ei bine, se poate și asta in IT, acolo unde exista lefuri și de 9.200 de lei pe luna! Iar acești bani nu sunt oferiți pentru un post de conducere, ci un „simplu” inginer software poate incasa lunar un salariu de 9200 de lei. Cele mai cautate locuri de munca in IT Ce-i drept, in IT concurența e foarte mare și numai aspiranții super calificați pun mana pe un job atat de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

